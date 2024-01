Nie tylko fotowoltaika. Nowe urządzenie wesprze produkcję energii

Magazyny amerykańskiej firmy działają w temperaturze do 1500 stopni Celsjusza. Naładowanie ich do pełna zajmuje niespełna cztery godziny. Zgodnie z deklaracjami producenta, urządzenie jest nietoksyczne, niepalne i zdatne do recyklingu. Moduł magazynujący RedoxBlox zawiera naczynie wypełnione opatentowanym i powszechnie dostępnym, tanim materiałem w postaci tlenku metalu.