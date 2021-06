WP Tech Dark Mode Włącz tryb ciemny Poczta TV ONLINE Program TV Menu Wiadomości

Wiadomości Mobile

Mobile Internet

Internet Militaria

Militaria Wideo

Wideo Najnowsze

Najnowsze Popularne Przejdź na Wiadomości Mobile Internet Militaria Wideo Najnowsze Popularne samochody + 2 rododane osobowe Karol Kołtowski Dzisiaj, 15-06-2021 13:15 Nie musisz zamazywać tablic rejestracyjnych. Zapadł wyrok Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie nie pozostawia wątpliwości. Nie ma obowiązku zamazywania tablic rejestracyjnych samochodów na zdjęciach. Wynika to z faktu, że nie można na ich podstawie zidentyfikować właściciela pojazdu. Share WARSAW, MASOVIA, POLAND - 2021/05/03: A classic Polonez is presented during the rally outside the FSO (Passenger Car Factory) in Warsaw. Collectors and owners of auto vehicle known as Polonez marked the 43rd birthday of the car in Warsaw. The FSO Polonez is a motor vehicle that was developed in Poland in collaboration with Fiat and produced by Fabryka Samochodów Osobowych (Passenger Car Factory) - better known as FSO - from 1978 to 2002. It was a new hatchback design by Giorgetto Giugiaro. The vehicle was an absolute hit of the communist times in Poland, also very famous in the so called Eastern Block. (Photo by Attila Husejnow/SOPA Images/LightRocket via Getty Images) Źródło: GETTY , Fot: SOPA Images Sprawa, w której zapadł wyrok, dotyczyła wydania książki zawierającej informacje o konkretnych modelach samochodów. Do tekstów załączane były fotografie odrestaurowanych i zadbanych egzemplarzy danego modelu. Właściciel pojazdu, którego fotografia pojawiła się w publikacji, wniósł pozew przeciwko wydawnictwu. Uznał on, że umieszczenie zdjęcia w książce naruszyło jego prywatność i dobra osobiste, ponieważ doznał on przez to zajście krzywdy moralnej. Twierdził, że znajomi, którzy widzieli fotografię pojazdu, uznali, że zarobił dużo pieniędzy za udostępnienie jej wydawnictwu. Oskarżano go o egoizm, ponieważ nie chciał się podzielić zyskiem, którego tak naprawdę nie miał. W pozwie domagał się 50 tysięcy złotych odszkodowania za naruszenie praw autorskich, 26 tysięcy złotych zadośćuczynienia za szkody moralne oraz przeprosin od wydawnictwa. Dziennik Gazeta Prawna informuje, że sąd nie przychylił się do oczekiwań powoda. Według sądu numery rejestracyjne nie są danymi osobowymi, więc nie ma mowy o zastosowaniu do nich RODO. Nie jest możliwe powiązanie numerów rejestracyjnych z właścicielem. Nie mógł tego zrobić ani wydawca książki, ani czytelnik. Sąd przyznał jednak, że znajomi powoda mogli rozpoznać jego pojazd, ale nie po samych tablicach, a po unikalnym wyglądzie pojazdu. Zdawał sobie zresztą z tego sprawę powód, wskazując, że identyfikuje go oprócz tablic również pojazd. W istocie dla osób znających powoda to właśnie zdjęcie samego pojazdu pozwalało rozpoznać ten przedmiot i powoda jako jego właściciela. Podstawą tej wiedzy nie było zaś pośrednie źródło informacji, jakim były numery tablicy rejestracyjnej - napisano w uzasadnieniu wyroku (sygn.. akt akt I C 214/19). Wyrok ten oznacza, że nie ma konieczności cenzurowania tablic rejestracyjnych. Będzie to istotne między innymi dla użytkowników for internetowych, gdzie udostępnia się zdjęcia i nagrania, na których kierowcy łamią przepisy lub parkują w nieoptymalny sposób. Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl Podziel się opinią Share WP tech tech Bądź z nami na bieżąco na Instagramie 👍 Lubię to! na Facebooku Komentarze