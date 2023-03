Nie ma jeszcze pozwolenia na grzebanie w mózgu. Neuralink bez pozwolenia na testy na ludziach

Neuralink jest rewolucyjną ideą, która ma na celu skonstruowanie i upowszechnienie dostępnego dla każdego implantu mózgowego, który pozwoli łączyć się z komputerem bezpośrednio z poziomu ludzkiego mózgu. Interfejs mózg-komputer brzmi trochę jak wytwór science-fiction, jednak według firmy okaże się on niezwykle pomocny dla osób z paraliżem, które będą mogły za jego pomocą obsługiwać urządzenia mobilne i komputery, co wpłynie na zwiększenie ich niezależności. Pomoże on też osobom z zaburzeniami mózgu, osobom niewidomym lub z urazami kręgosłupa. Swoje najnowsze osiągnięcia Neuralink zaprezentował podczas niedawnego wydarzenia Neuralink Show and Tell.