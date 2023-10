Niczym z filmu science fiction. Okulary, w których żołnierz zobaczy więcej

IVAS (Integrated Visual Augmentation System) to rozwiązanie bazujące na szerzej znanym HoloLens, bezprzewodowym zestawie do obsługi rzeczywistości rozszerzonej (mieszanej). Nowa wersja rozwojowa wersji dedykowanej do zastosowań militarnych, w ocenie mających z nią styczność, wypada bardzo pozytywnie.