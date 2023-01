Nazistowski Walther PPK odnaleziony w Polsce. Był ukryty pod podłogą

Odnaleziona broń to Walther PPK (Polizeipistole Kriminal) wraz z kaburą i zapasem 50 sztuk naboi kalibru 7,65 mm. Na pistolecie została wybita tzw. gapa, czyli godło III Rzeszy – wskazuje Zwiadowca Historii. Oznacza to, że broń pochodzi z okresu II wojny światowej. Sygnatura "Adler C" świadczy o tym, że pistolet został przyjęty na stan policji, a numer seryjny wskazuje, iż doszło do tego w 1941 r.

Walther PPK to mniejsza wersja PP z krótszym chwytem, lufą i szkieletem oraz zmniejszoną pojemnością magazynka. Mniejszy rozmiar sprawił, że był on łatwiejszy do ukrycia niż oryginalny PP, przez co lepiej nadawał się do pracy pod przykrywką. Walther PPK został w dużej mierze rozsławiony przez fikcyjnego agenta 007. Miał on też zostać użyty przez Adolfa Hitlera do odebrania sobie życia. Pistolet był produkowany w znacznych ilościach w latach 1931-1945 na użytek sił niemieckich.