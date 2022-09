Najlepsze gadżety Jamesa Bonda. Wybraliśmy siedem sprzętów agenta 007

Urządzenie do oddychania – Operacja Piorun (1965) 3 / 8

W swojej czwartej przygodzie na dużym ekranie Bond schodzi pod wodę, stając do walki z rekinami ludojadami i oszalałymi na punkcie harpunów hordami SPECTRE. Wypełnione awaryjnym zapasem tlenu urządzenie pozwala mu oddychać nawet przez cztery minuty. Brytyjska marynarka wojenna była pod takim wrażeniem, że poprosiła filmowców o specyfikację, tylko po to, by dowiedzieć się, że to niedziałający rekwizyt.