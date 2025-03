Nawet pół metra średnicy. Uważaj, gdy zobaczysz w ogrodzie

Lejkowiec labiryntowy to jadowity pająk, którego można spotkać w całej Polsce. Jego obecność w ogrodzie jest trudna do przeoczenia, ponieważ choć szybko się przemieszcza, buduje niezwykle duże pajęczyny, które mogą osiągać nawet pół metra średnicy. Jest to gatunek istotny dla ekosystemu, dlatego nie powinno się niszczyć jego siedlisk.