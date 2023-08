Naukowiec mówi o dużych zmianach. Dowód na załamanie się grawitacji

Standardowy model kosmologii zakłada, że grawitacją rządzą prawa Newtona i ogólna teoria względności Einsteina . Generalnie rzecz ujmując, zakłada on również obecność nieznanego materiału stanowiącego większość masy wszechświata. Jest nim ciemna materia.

Chae przetestował modele układów podwójnych, które znajdują się w odległości ok. 650 lat świetlnych od Ziemi. Wyniki badań pokazały, że kiedy przyspieszenie grawitacyjne gwiazd spada poniżej jednego nanometra na sekundę do kwadratu, zaczynają poruszać się w sposób bardziej odpowiadający modelom MOND niż modelowi standardowemu .

Zdaniem naukowca odkrycie "dostarcza bezpośrednich dowodów na załamanie się grawitacji standardowej przy słabym przyspieszaniu", a oprócz tego ujawnia "niemożliwą do poruszenia anomalię grawitacji na korzyść zmodyfikowanej grawitacji opartej na MOND".

Astronom nie kryje zaskoczenia swoim odkryciem i podkreśla, że jego "pierwszą reakcją było to, że jest to niewiarygodne". Chae przedstawia w badaniu, że standardowy pogląd na grawitację nie może wyjaśnić rzeczonych ruchów przy niskich przyspieszeniach. Oznacza to, że naukowcy powinni ponownie przeanalizować prawa grawitacji Newtona i ogólnej teorii względności Einsteina.