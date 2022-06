Naukowiec bije na alarm. Działania wojenne uśmiercają delfiny

Narodowy Park Przyrodniczy "Limany Tuzłowskie" to łańcuch 13 limanów (płytkich zatok), ulokowanych w międzyrzeczu Dunaju i Dniestru. Obszar jest domem dla tysięcy zwierząt, głownie ptaków i delfinów . Zdaniem Rusewa, ale również innych naukowców, działania wojenne na Morzu Czarnym mają negatywny wpływ na występującą tu faunę.

"Nadal otrzymujemy doniesienia o śmierci delfinów z Bułgarii i Rumunii, analizujemy dostępne publikacje w otwartych źródłach z różnych państw (…). Nasze odkrycia są zatrważające. Delfiny, w przeciwieństwie do lat poprzednich, giną teraz w wyniku działań wojennych na Morzu Czarnym, z powodu bezsensownej i barbarzyńskiej wojny wywołanej przez Rosjan. Do tej pory, według naszych szacunków, zmarły co najmniej 3 tys. tych zwierząt" – przekazał prof. Rusew za pośrednictwem mediów społecznościowych.