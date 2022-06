Możemy być jak delfiny? Ludzie są w stanie posiąść ich umiejętność

W eksperymencie, którego wyniki opublikowano w czerwcu ub.r., wzięło udział 12 uczestników, które zostały w dzieciństwie zdiagnozowane jako niewidome oraz 14 osób widzących. Warto przypomnieć to badanie, gdyż dotyczyło przydatnej umiejętności, której można nauczyć dzięki regularnym ćwiczeniom.

Mimo że jest to bardzo pomocna umiejętność, niewielu niewidomych jest obecnie uczonych, jak z niej korzystać. Eksperci od lat próbują rozpowszechniać informacje na temat echolokacji; badanie z ub.r. sugeruje, że można ją opanować dzięki prostemu harmonogramowi treningów.

W trakcie 20 sesji szkoleniowych, które trwały od 2 do 3 godzin, naukowcy odkryli, że wszyscy niewidomi i widzący uczestnicy - zarówno starsi, jak i młodzi - znacznie poprawili umiejętność echolokacji. Uczestnicy trenowali poruszanie się po wirtualnych labiryntach – korytarzach ułożonych w skrzyżowania w kształcie litery T, łuki w kształcie litery U i zygzaki – oraz określali rozmiary i położenie obiektów za pomocą charakterystycznych dźwięków, wydawanych poprzez poruszanie ustami.

W ostatnich dwóch sesjach uczestnicy przetestowali swoje nowe umiejętności nawigacyjne w wirtualnym labiryncie, z którym nigdy wcześniej nie mieli do czynienia. Chociaż znaleźli się w zupełnie obcym miejscu, na tym etapie poruszali się po korytarzach znacznie sprawniej niż na początku programu.

"Co ważne, kiedy określiliśmy ilościowo stopień, w jakim uczestnicy poprawili swoje umiejętności od sesji 1 do sesji 20 w ramach każdego z zadań, nie pojawiły się dowody na związek między wiekiem a wydajnością w zadaniach praktycznych" – napisali autorzy. Część młodszych uczestników zdołała wprawdzie szybciej pokonać labirynty, ale – jak stwierdzili autorzy badania – "trening doprowadził do niezwykłych zmian behawioralnych u wszystkich osób", niezależnie od wieku.