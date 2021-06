Naukowcy znaleźli sposób na czkawkę. Stworzyli specjalną słomkę

Dr Rhys Thomas, niezaangażowany w badanie neurolog z Newcastle University, podchodzi jednak do tego wynalazku sceptycznie. W wypowiedzi dla The Guardian stwierdził, że jest to „rozwiązanie problemu, o które nikt nie pytał”. Jego zdaniem istnieją inne skuteczne metody pozbycia się czkawki. Jako przykład podał dokładne zatkanie uszu i wypicie szklanki wody przez zwykłą słomkę.