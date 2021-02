WP Tech Poczta TV ONLINE Program TV Menu Wiadomości

Wiadomości Mobile

Mobile Internet

Internet Militaria

Militaria Wideo

Wideo Najnowsze

Najnowsze Popularne Przejdź na Wiadomości Mobile Internet Militaria Wideo Najnowsze Popularne Wiadomości + 2 naukawirusy Klaudia Stawska Dzisiaj, 22-02-2021 07:23 Naukowcy znaleźli ponad 140 tys. wirusów w ludzkim ciele. Połowa to nowe gatunki Naukowcy zidentyfikowali dziesiątki tysięcy zupełnie nowych wirusów zamieszkujących ludzkie jelita. Jak informują, to badanie "otwiera nowe możliwości dla zrozumienia, w jaki sposób wirusy żyjące w jelitach wpływają na zdrowie ludzi". Share Ponad 140 tys. wirusów w ludzkim ciele Źródło: Pixabay Najnowsze badania opublikowane w "Cell", na które powołuje się PAP, dowodzą, że w ludzkim organizmie żyje ponad 140 tys. gatunków wirusów. Ponad połowa z odkrytych organizmów to niespotykane dotąd gatunki. Do tej pory większość z nich była bardzo słabo zbadana. Korzystając z metody sekwencjonowania DNA zwanej metagenomiką trzeba było przeanalizować ponad 28 tys. próbek mikrobiomu jelitowego zebranych w różnych częściach świata. Uzyskane dane otwierają nowe możliwości badawcze w celu zrozumienia, w jaki sposób wirusy żyjące w jelitach wpływają na zdrowie ludzi, informuje PAP. Od dawna wiadomo, że ludzkie jelita to siedlisko wielu organizmów, przede wszystkim różnorodnych bakterii. Jednak poza nimi, środowisko to zamieszkują również setki tysięcy wirusów zwanych bakteriofagami, które mogą zakażać bakterie i zaburzać równowagę jelitową. Już wcześniej udowodniono, że brak równowagi w mikrobie jelitowym może przyczyniać się do chorób i złożonych schorzeń, takich jak nieswoiste zapalenie jelit, alergie i otyłość. - Ważne jest, aby pamiętać, że nie wszystkie wirusy są szkodliwe, ale stanowią integralną część ekosystemu jelitowego. Po pierwsze, większość wirusów, które znaleźliśmy ma jako materiał genetyczny DNA, czym różnią się od patogenów znanych większości ludzi, takich jak SARS-CoV-2 lub Zika, które są wirusami RNA - podkreślił dr Alexandre Almeida, związany z EMBL-EBI oraz Wellcome Sanger Institute. - Po drugie, próbki te pochodziły głównie od zdrowych osób, które nie miały żadnych specyficznych chorób. Fascynujące jest zobaczyć, jak wiele nieznanych gatunków żyje w naszych jelitach i spróbować rozwikłać związek między nimi a ludzkim zdrowiem - dodał Almeida. Naukowcom udało się ustalić, że większość wirusów należy do jednej z dwóch klad, czyli grup uważanych za mających wspólnego przodka. Na razie jednak trudno jest określić dokładną rolę tych wirusów w ludzkim organizmie. - Ważnym aspektem naszej pracy było zapewnienie najwyższej jakości zrekonstruowanych genomów wirusa. Rygorystyczna kontrola jakości w połączeniu z podejściem opartym na uczeniu maszynowym umożliwiła nam ograniczenie zanieczyszczeń i uzyskanie wysoce kompletnych genomów wirusów - wyjaśnił współautor badania dr Luis F. Camarillo-Guerrero. - Wysokiej jakości genomy wirusów umożliwiają lepsze zrozumienie ich roli w naszym mikrobiomie jelitowym, w tym odkrycie nowych metod leczenia, takich jak środki przeciwdrobnoustrojowe na bazie bakteriofagów - dodał naukowiec. Zobacz: Naukowcy odkryli nowego wirusa. Jest inny niż wszystko, co do tej pory widzieli [Wideo] - Badania bakteriofagów przeżywają obecnie renesans. Ten wysokiej jakości katalog wirusów jelitowych o dużej skali pojawia się w odpowiednim momencie, aby służyć do planowania analizy ekologicznej i ewolucyjnej w przyszłych badaniach nad wiromem - podsumował badania dr Trevor Lawley, starszy autor badania z Wellcome Sanger Institute. Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl Podziel się opinią Share WP tech tech Bądź z nami na bieżąco na Instagramie 👍 Lubię to! na Facebooku Komentarze