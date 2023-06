Naukowcy zidentyfikowali przyczynę stresu. Kobiety bardziej wrażliwe

Naukowcy szwedzcy z Karolinska Institutet wykorzystali w doświadczeniach na myszach zaawansowane techniki badania mózgu, jak na przykład optogenetyka oraz technologia Neuropixels, oparta na elektrodach rejestrujących aktywność jednocześnie kilkuset neuronów. Dzięki temu zidentyfikowali w mózgu myszy grupę neuronów kontrolującą powstawanie negatywnych emocji. Łączą one podwzgórze z uzdeczką (parzysta struktura wchodząca w skład nadwzgórza).

Optogenetyka polega na wprowadzaniu do neuronów białek wrażliwych na światło i następnie - dzięki wykorzystaniu światła - aktywowaniu komórek nerwowych w kontrolowany sposób. Pozwala to określić funkcję komórek nerwowych .

Stosując tę metodę naukowcy aktywowali grupę neuronów łączącą podwzgórze z uzdeczką, podczas gdy myszy wchodziły do pustego pomieszczenia. Wkrótce gryzonie zaczęły się bać pomieszczenia i unikały go.

"To bardzo ekscytujące, że teraz rozumiemy, które neurony tej ścieżki w mózgu kontrolują negatywne emocje. Jeśli zrozumiemy, jak w mózgu powstają negatywne sygnały, będziemy mogli również poznać mechanizmy leżące u podłoża chorób afektywnych, w tym np. depresji, a to otworzy drogę do opracowania nowych leków" - skomentował jeden z autorów pracy, prof. Konstantinos Meletis.