Naukowcy zaskoczeni. Odkryli zupełnie nowy gatunek

- Ta tajemnicza populacja w środkowej Birmie zaskoczyła nas i początkowo myśleliśmy, że może to być populacja hybrydowa - stwierdzili naukowcy. Jednak później udało im się ustalić, że nie jest to hybryda, a zupełnie nowy, odmienny genetycznie gatunek. Najbardziej zaskakujące było to, że w obrębie jednego gatunku występowały bardzo duże różnice w wyglądzie poszczególnych osobników. Co więcej, wiele cech przywodziło na myśl krewniaków z północy i południa. Naukowcy uważają, że w przeszłości mogło dochodzić do wymiany genów pomiędzy poszczególnymi gatunkami.