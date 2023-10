To zupełnie nowy gatunek. "Samotny endopasożyt" odkryty w Peru

Źródło zdjęć: © Biodiversity Unit of the University of Turku, ©Kari Kaunisto

Odkryty gatunek owadów to osa, którą naukowcy nazwali Capitojoppa amazonica. Jest to jedyny znany przedstawiciel tego gatunku. Osy te należą do podrodziny Ichneumoninae, czyli pasożytniczych os z rzędu błonkówek (błonkoskrzydłych). Są one zwykle duże i kolorowe, szczególnie te żyjące w tropikach. Ich larwy pasożytują na gąsienicach oraz poczwarkach ciem i motyli.

Capitojoppa amazonica - tego gatunki nikt wcześniej nie znał

Nowo odkryta osa ma jasnożółtą barwę i charakteryzuje się bardzo dużą głową. Może dorastać do 1,7 cm długości i jest "samotnym endopasożytem", co oznacza, że składa pojedyncze jajo wewnątrz ciała żywiciela. Ofiarą pasożyta mogą stać się gąsienice, chrząszcze, a nawet pająki. Gdy żywiciel zostanie zlokalizowany i schwytany, samica osy gładzi go czułkami, po czym przekłuwa pokładełkiem (organem służącym do składania jaj do otworów w drzewach, glebie czy w ciałach innych organizmów) i składa w nim jajo.

Po kilku dniach z jaja wylęga się larwa, która zjada żywiciela od środka. Dalszy etap rozwoju polega na dorastaniu larwy wewnątrz martwego żywiciela i wyłonieniu się z niego dopiero w postaci dorosłej osy. Żerowanie na martwym żywicielu nie jest jedynym pasożytniczym zachowaniem nowego gatunku. Dorosła osa, która przekłuwa jego ciało swoim pokładełkiem, poza złożeniem jaja może wysysać z miejsca nakłucia hemolimfę, którą się żywi.

"Od 1998 roku badamy różnorodność biologiczną owadów na tym terenie i wiemy już, że żyje tu rekordowa liczba gatunków. Teraz do tego zbioru dochodzi Capitojoppa" – mówi główny autor publikacji prof. Ilari E. Sääksjärvi.

Nazwa Capitojoppa została nadana nowemu gatunkowi w oparciu o jego cechy lub zasięg występowania, co jest typowym podejściem w nazywaniu nowo odkrytych gatunków. "Owady z nowo odkrytego rodzaju mają dużą głowę, co znajduje odzwierciedlenie w części nazwy 'capito'. Z kolei 'joppa' nawiązuje do znanego już rodzaju os Joppa, do którego te nowe są bardzo podobne. Człon oznaczający gatunek 'amazonica' odnosi się zaś do terenu, gdzie go odkryto" – wyjaśniają autorzy.

