Naukowcy wykorzystali AI do stworzenia mapy nieba 3D

Grupa astronomów z University of Hawaiʻi z Mānoa’s Institute for Astronomy (IfA) w 2016 roku stworzyła katalog zawierający 3 miliardy ciał niebieskich, w tym gwiazdy, galaktyki i kwazary (aktywne rdzenie supermasywnych czarnych dziur). Wszystko po to, aby m.in. zmapować rozmieszczenie galaktyk we wszystkich trzech wymiarach i lepiej scharakteryzować ciała niebieskie.