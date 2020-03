Naukowcy skonstruowali urządzenie, które wytwarza prąd… z powietrza

Chociaż brzmi to jak science fiction, to naprawdę działa. Ta niesamowita technologia wykorzystuje mikroby należące do gatunku Geobacter, które potrafią wytwarzać bakteryjne nanoprzewody przewodzące elektryczność.



Naukowcy przez lata szukali sposobu na wykorzystanie tej właściwości wyjątkowego mikroorganizmu, ale dopiero teraz udało im się osiągnąć swój cel za pomocą urządzenia nazwanego Air-gen. Dzięki niemu badacze mogli wytworzyć prąd wyłącznie z wilgotnego powietrza.

Nowe źródło czystej energii

Generator powietrza składa się z cienkiej warstwy białkowych nanoprzewodów o grubości zaledwie 7 mikrometrów, umieszczonych między dwiema elektrodami. Nanoprzewody mogą absorbować parę wodną występującą w atmosferze, umożliwiając generowanie ciągłego prądu elektrycznego przewodzonego między wcześniej wspomnianymi elektrodami.

Urządzenie wytwarza trwałe napięcie około pół wolta przy natężeniu prądu około 17 mikroamperów na centymetr kwadratowy. To oczywiście niewiele energii, ale według naukowców kilka Air-genów byłoby w stanie ładować takie urządzenia, jak na przykład smartfon.

– Gdy przejdziemy do produkcji na skalę przemysłową, możemy stworzyć duże systemy, które wniosą znaczący wkład w zrównoważoną produkcję energii – powiedział Jun Yao z University of Massachusetts Amherst.

