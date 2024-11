Naukowcy sfilmowali dziwne zwierzę. Zastanawiają co mu się stało

Nietypowy okaz zwierzęcia zaobserwowano w okolicy miejscowości Cullera w Hiszpanii na początku marca 2023 r. Na nagraniu z drona można dostrzec charakterystycznego walenia ze zdeformowanym kręgosłupem.

Kręgosłup waleni składa się z wielu kręgów, które są elastyczne i umożliwiają zwierzętom swobodne poruszanie się w wodzie. Ich kręgi są często mniejsze i bardziej przystosowane do pływania w porównaniu do kręgosłupów ssaków lądowych, co pozwala im na efektywne poruszanie się z dużą prędkością. Warto jednak zauważyć, że skrzywienia są niespotykane wśród tych zwierząt, co powoduje, że wielki ssak ma trudności z poprawnym funkcjonowaniem.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Naukowcy zaobserwowali dziwnego walenia

Kapitan statku, który jako pierwszy zauważył zwierzę, sądził, że waleń mógł zostać uwikłany w sieć rybacką. Na pomoc przybyli weterynarze oraz biolodzy morscy, którzy mieli na celu uwolnienie zwierzęcia. Na miejscu stwierdzili jednak, że waleń porusza się w nietypowy sposób, co skłoniło ich do głębszej analizy jego stanu zdrowia.

Zobacz także Giganci z epoki lodowcowej. Ich szczątki znajdowane są w Polsce

Okazało się, że zwierzę cierpi na rzadkie deformacje kręgosłupa, których przyczyna pozostaje nieznana. Są to niezwykle rzadkie przypadki wśród płetwali, komplikowane przez fakt, że w większości znanych przypadków deformacje są efektem kolizji ze statkami. Jednak w tym konkretnym przypadku brak takich oczywistych dowodów stawia naukowców przed dodatkowym wyzwaniem badawczym. Zagadka nietypowego walenia pozostaje nierozwiązana.

Nadzieja na dalsze badania nietypowego walenia

Po przeprowadzeniu kilku godzin badań waleń powrócił do oceanu, ale z powodu dużych rozmiarów i zdeformowanego ciała naukowcy nie byli w stanie zamocować na nim nadajnika śledzącego. Wiemy jednak, że badacze chcieliby dokładniej zbadać nietypowy okaz. Naukowcy są optymistycznie nastawieni na ponowne spotkanie z tym wyjątkowym walenia, gdyż może to dostarczyć nowych danych do badań.

Zobacz także Naukowcy poznali kolejną tajemnicę niesporczaków. To dlatego są tak odporne