Naukowcy poznali kolejną tajemnicę niesporczaków. To dlatego są tak odporne

Warto przypomnieć, że do tej pory naukowcy odkryli ok. 1,500 gatunków niesporczaków, zamieszkujących różne ekosystemy – od biegunów po tropiki, od najwyższych gór po dno oceanu. Wśród nich są również gatunki znalezione w Polsce. Można do nich zaliczyć odkryty w Lasach Czerniejewskich, znajdujących się pod Poznaniem gatunek Mesobiotus mandalor, którego nazwa jest nawiązaniem do lesistej planety z "Gwiezdnych Wojen", zamieszkiwanej przez Mandalorianów.