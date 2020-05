Naukowcy odkryli pierwsze zwierzę, które nie potrzebuje tlenu, aby przeżyć

Na początku roku badacze zauważyli pasożyty przypominające meduzy, które nie posiadają mitochondrialnego genomu. Jest to materiał genetyczny odpowiadający za kodowanie białek. Część z nich jest konieczna do prawidłowego funkcjonowania mitochondriów, czyli organelli regulujących metabolizm komórek i proces utlenienia biologicznego. Mitochondria wytwarzają cząsteczki nazywane adenozyno-5′-trifosforan (ATP), będące głównym nośnikiem energii w komórkach.

Dotychczas wiadomo było, że istnieją organizmy, rozwijające się przy niskiej zawartości tlenu, w warunkach niedotlenienia. Niektóre jednokomórkowe organizmy wyewoluowały nawet organelle związane z mitochondriami w celu beztlenowego metabolizmu. Nikt jednak nie potwierdził istnienia beztlenowych wielokomórkowych organizmów – aż do teraz.

Odkrycie zwierzęcia, które nie oddycha

Zespół naukowców pod kierownictwem Dayana Yahalomi z Uniwersytetu w Tel Awiwie postanowił przyjrzeć się bliżej pasożytowi Henneguya salminicola, który występuje u niektórych gatunków łososia. Jest to krabowiec, należący do tego samego rodzaju co koralowce, meduzy i zawilce. Chociaż torbiele, które tworzy w miąższu ryby, nie wyglądają dobrze, pasożyty nie są szkodliwe i mogą towarzyszyć łososiom przez cały cykl ich życia.