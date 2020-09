Naukowcy obliczyli, ile materii jest we wszechświecie

Naukowcy ustalili, że materia stanowi 31 proc. łącznej ilości materii i energii we wszechświecie, a pozostała część to ciemne energia. Ich analiza opublikowana została w Astrophysical Journal.

– Dla porównania gdyby cała materia we wszechświecie była rozłożona równomiernie w przestrzeni, odpowiadałoby to średniej gęstości masie równej tylko ok. sześciu atomom wodoru na metr sześcienny – powiedział Mohamed Abdullah, absolwent UCR Department of Physics and Astronomy.