NASA: SpaceX wystrzeli w kosmos sondę IMAP. Elon Musk szykuje się do kolejnej misji

NASA ogłosiła, że firma SpaceX została wybrana do wyniesienia w kosmos sondy IMAP (ang. Interstellar Mapping and Acceleration Probe). Misja, której celem jest badanie granic heliosfery, a więc bariery magnetycznej otaczającej nasz Układ Słoneczny, kierowana będzie przez Laboratorium Fizyki Stosowanej Uniwersytetu Johna Hopkinsa (JHU APL) w stanie Maryland .

Sonda IMAP zostanie ulokowana w punkcie L1 układu Ziemia–Słońce, w odległości ok. 1,5 miliona kilometrów od naszej planety. Jej zadaniem będzie zbieranie i mapowanie neutralnych cząstek, które przedostają się przez granice heliosfery oraz badanie procesów odpowiadających za przyspieszania cząstek w przestrzeni kosmicznej.

W ramach przedsięwzięcia, w kosmos zostaną wyniesione także cztery ładunki dodatkowe. Są to: sonda Lunar Trailblazer należąca do NASA, sonda SWFO-L1 należąca do amerykańskiej Narodowej Administracji ds. Oceanów i Atmosfery (NOAA) oraz dwa ładunki heliofizyczne NASA, o których agencja poinformuje w niedalekiej przyszłości.