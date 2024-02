Naukowcy mają dobre wieści dla fanów herbaty. Oto jak może wpływać na nasz organizm

W najnowszym badaniu, którego wyniki ukazały się na łamach czasopisma "The Lancet Regional Health – Western Pacific" eksperci z Uniwersytetu Sichuan w Chengdu w Chinach wykazują natomiast, że picie trzech filiżanek herbaty dziennie może opóźnić proces biologicznego starzenia się, a nawet wpływać na długość naszego życia. Jak wyjaśniają badacze, wiąże się to z tym, że herbata zawiera wiele substancji bioaktywnych, w tym polifenole. Te organiczne związki chemiczne mają m.in. właściwości przeciwutleniające i przeciwzapalne.

Co więcej, wcześniejsze badania przeprowadzone na zwierzętach sugerują, że flawonoidy, jeden z rodzajów polifenoli, mogą wydłużać oczekiwaną długość życia robaków, much, a nawet myszy. Naukowcy podkreślają jednak, że do tej pory brakowało odpowiednich badań, które potwierdzałyby hipotezę, że picie herbaty może opóźnić proces starzenia biologicznego u ludzi.