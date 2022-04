NATO gra w cyberwojnę. Tak przygotowuje się na prawdziwy rosyjski atak

Szef Centrum Cyberbezpieczeństwa NATO Ian West powiedział, że ćwiczenia zostały zaprojektowane po części po to, by pomóc krajom komunikować się między sobą w przypadku ataków wymierzonych we wspólną technologię. "Wszyscy używamy gotowych systemów komercyjnych" – powiedział West. "Wszyscy korzystamy z tej samej technologii, a jak wiemy, wiele z nich trafia na rynek i niestety są one podatne na ataki".