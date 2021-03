NASA "zajrzała" do wnętrza Marsa. InSight zmierzył jądro planety

To właśnie dzięki pomiarom InSight udało się określić średnicę jądra Marsa, która wynosi 1810 do 1850 km. To oznacza, że jest ono niemal dwukrotnie mniejsze niż jądro Ziemi, którego średnica wynosi ok. 3483 km. Nowe dane pozwalają również podejrzewać, że jądro Marsa jest rzadsze, niż wcześniej podejrzewano, co oznacza, że musi zawierać lekkie pierwiastki, np. tlen.