NASA wysyła sondę na Europę. Misja Europa Clipper wystartowała

Celem misji ma być zbadanie, czy Europa, czyli skuty lodem satelita Jowisza, nadaje się do zamieszkania przez ludzi. Jest to jeden z najważniejszych punktów wyprawy, gdyż według naukowców, Europa może być jednym z najbardziej obiecujących miejsc poza Ziemią, które mogą oferować warunki odpowiednie do życia. Kierując się przewidywaniami badaczy, pod powierzchnią pokrytą lodem znajduje się ocean, który ma zawierać dwukrotnie więcej wody niż wszystkie ziemskie oceany.

Europa Clipper to największa sonda kosmiczna jaką kiedykolwiek zbudowano. Jej rozmiary są imponujące – mierzy ona 30,5 metra długości i 17,6 metra szerokości. Swoją wielkością przypomina boisko do koszykówki. Ponadto sonda posiada ogromne skrzydła z panelami słonecznymi. Będą one kluczowe - pozwolą na zapewnienie odpowiedniej ilości energii do zasilania systemów elektrycznych sondy w tak dużej odległości od Słońca.