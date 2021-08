NASA szuka ochotników. 12 miesięcy w wydrukowanej bazie marsjańskiej

NASA robi kolejny krok w kierunku przygotowań do wysłania astronautów na marsa. Zlecono już prace nad przygotowaniem środowiska, które będzie oferować warunki zbliżone do marsjańskich. Czwórka ochotników zamieszka w nim na 12 miesięcy. Projekt o nazwie Mars Dune Alpha to część większego programu CHAPEA, który zakłada trwające trzy lata symulacje życia w warunkach marsjańskich.