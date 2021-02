NASA poszuka obcych zakładając, że są takimi samymi flejtuchami jak ludzie

Wywąchać obcych

O co dokładnie chodzi? Otóż o analizę składu atmosfery, czyli powłoki gazowej poszczególnych planet. Inżynierowe NASA sądzą, że jeśli natrafią tam na typowe dla Ziemi gazy cieplarniane i zanieczyszczenia, takie jak dwutlenek azotu (NO2), to uzyskają znaczącą poszlakę działalności rozwiniętej cywilizacji.

Oczywiście nie jest to sposób idealny, i to z co najmniej z dwóch powodów. Po pierwsze, wymaga założenia, że istoty pozaziemskie dysponują przemysłem zbliżonym do tego, co znane jest ludziom. Po drugie, wspomniany już dwutlenek azotu może powstawać także wskutek podwyższonej aktywności wulkanicznej, więc bez wątpienia jego obecność nie jest równoznaczna z istnieniem inteligentnych form życia.