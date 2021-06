Narodowy Spis Powszechny. Jak nie dać się oszukać?

Narodowy Spis Powszechny ruszył z początkiem kwietnia, lecz dopiero od 23 czerwca rachmistrzowie rozpoczęli pracę w terenie. Do tej pory mogliśmy się spisać przez internet, telefonicznie lub w urzędzie gminy. Ten, kto tego nie zrobił, może liczyć na wizytę rachmistrza. Niewpuszczenie go do mieszkania będzie się wiązać z zapłaceniem kary w wysokości 5000 złotych.