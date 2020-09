Największy żaglowiec na świecie pomieści aż 7 tys. pojazdów. Szwedzi zbudują giganta

Oceanbird to ogromnych rozmiarów statek przeznaczony do transportowania samochodów i ciężarówek. Prom będzie mierzył blisko 200 metrów długości i 40 metrów szerokości. Jego wyporność wyniesie 32 000 ton, natomiast wysokość - ponad 100 metrów. Po ukończeniu budowy będzie to największa jednostka żaglowa na świecie.