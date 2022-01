Największy samolot świata znowu w Polsce. Antonov An-225 na imponujących nagraniach

An-225 Mrija znowu w Polsce

Na lądowanie An-225 Mrija czekali liczni fani lotnictwa. To dzięki nim powstało wiele materiałów wideo, które trafiły do sieci. Pokazują one imponujące rozmiary maszyny pochodzącej z biura konstrukcyjnego Antonowa. Wizyta samolotu w Polsce zawsze budzi wiele emocji, zwłaszcza że na świecie istnieje tylko jeden taki egzemplarz, a An-225 Mrija to największy obecnie używany i najcięższy w historii lotnictwa samolot.