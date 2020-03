Największy komercyjny producent samochodów w Chinach zbuduje własną sieć satelitarną

Ambitny plan zakłada usprawnienie działania rynku satelitarnego poprzez stworzenie "inteligentnego, trójwymiarowego ekosystemu mobilności". Nowe satelity mają ulepszyć transmisję danych, pozycjonowanie GPS i przetwarzanie w chmurze.

Zakład produkcyjny i centrum przeprowadzania testów powstanie w portowym mieście Taizhou w prowincji Zhejiang, które chiński gigant nazywa domem. Według wstępnych założeń w zakładzie będą produkowane różne modele satelitów, z których część może trafić do innych podmiotów niż Geely.

System satelitarny od Geely

Satelity będą poruszać się po niskiej orbicie okołoziemskiej. Będą odpowiadały za szybką transmisję danych, precyzyjną nawigację, przetwarzanie w chmurze. Pozwolą również na szybką i bezprzewodową aktualizację pojazdów i dostarczanie treści dla właścicieli firm. Nie wydaje się by Geely miał aspiracje związane z budową konstelacji satelitów, tak jak w przypadku SpaceX czy OneWeb i by jego satelity były używane do standardowych połączeń internetowych.