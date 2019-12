WP Tech Poczta WP Pilot Program TV Menu Wiadomości

Najnowsze Popularne Wiadomości Mobile Internet Militaria Technologie i nauka Wideo Najnowsze Popularne Wiadomości + 2 satelitaeuropejska agencja kosmiczna Karolina Modzelewska wczoraj (09:51) Satelita technologiczny OPS-Sat w końcu na orbicie. W projekcie uczestniczyli Polacy To historyczna misja. Rakieta Sojuz-ST-A wyniosła na orbitę specjalne laboratorium do testów kosmicznych programów w "naturalnych" warunkach. Do startu misji przyczynili się Polacy, którzy od A do Z stworzyli "flight software", czyli pełne oprogramowanie. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Start rakiety Sojuz-ST-A (Materiały prasowe) Wstępny plan zakładał, że rakieta Sojuz-ST-A zostanie wyniesiona na orbitę 17 grudnia o 9:54 czasu polskiego. Miało to nastąpić w Gujanie Francuskiej przy wykorzystaniu kosmodromu Kouru. Przez błąd w elektronicznym systemie lot przełożono o dokładnie dobę. Sojuz-ST-A wysłał na orbitę okołoziemską kombinowany ładunek, który składa się z ważnych instrumentów Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA), włoskiego rządu i francuskiej organizacji CNES. Jedną z jego części jest satelita ESA OPS-Sat, czyli laboratorium pozwalające testować nową technologię w warunkach rzeczywistych. Chęć udziału w testach zgłosiło już 100 firm i instytucji z 17 europejskich krajów. Satelita formatu CubeSat to pierwsze takie rozwiązanie na świecie. Rozwiązanie ESA usunie najważniejszą przeszkodę w rozwoju branży kosmicznej i umożliwi testowanie nowych technologii na małym satelicie. Firmy budujące sprzęty za milionowe kwoty, znacznie szybciej zweryfikują, czy tworzone na Ziemi technologie zdadzą egzamin przy regularnej pracy w kosmosie. OPS-Sat posiada procesor 10-razy mocniejszy od tych, które ESA dotychczas używała w swoich statkach kosmicznych. Waga satelity nie przekracza 6 kg, a długość 10 cm. Będzie on poligonem testowym dla wszelkiego rodzaju badań i prób różnych technologii. Ważne polski wkład W pracę nad satelitą OPS-Sat zaangażowani byli eksperci z warszawskiego oddziału międzynarodowej spółki GMV. Odpowiadali za stworzenie oprogramowania pokładowego, a także licznych podsystemów dla satelity. Jak podaje portal Planet Partners, były to m.in. systemy ADCS i FDIR. Odpowiadały kolejno za komunikację z satelitą i kontrolowanie trajektorii ruchu oraz za bezpieczeństwo działania kolejnych modulów urządzenia. - OPS-SAT to bardzo ważny projekt dla GMV oraz polskiej branży kosmicznej. Po raz pierwszy polscy inżynierowie, pracujący w GMV, opracowali i dostarczyli pełne oprogramowanie pokładowe z wszystkimi jego funkcjami dla satelity Europejskiej Agencji Kosmicznej - zaznacza Paweł Wojtkiewicz, dyrektor ds. sektora kosmicznego w GMV. Satelita będzie nadzorowany z Europejskiego Centrum Operacji Satelitarnych ESOC. Łączny koszt całej misji wyniósł blisko 2,5 mln euro. Polub WP Tech 0 komentarze Głosuj Głosuj 0 Wow! 0 Ważne 0 Słabe 0 Straszne