Największy na świecie akumulator na sprężone powietrze. Przechowa aż 10 GWh

Jednym z kluczowych wyzwań, stojących przed "zieloną" energetyką jest nie sama produkcja energii, ale możliwość jej magazynowania. W Kalifornii powstaje właśnie nowa instalacja, która pozwoli na przechowywanie czystej energii. W roli wielkiego akumulatora wykorzystuje sprężone powietrze.

Magazynowanie energii staje się coraz poważniejszym wyzwaniem. Wraz z dekarbonizacją energetyki pojawił się poważny problem – część źródeł odnawialnych, jak elektrownie wiatrowe czy elektrownie słoneczne, działa cyklicznie, w zależności od warunków. Czasem produkują za dużo prądu, a czasem za mało.

Wad tych nie ma energetyka jądrowa, ale z różnych przyczyn nie zawsze jest ona dostępną opcją. Rozwiązaniem problemu pozostaje zatem efektywne magazynowanie nadwyżek energii, aby wykorzystać ją w czasie, gdy bieżąca produkcja nie będzie pokrywała zapotrzebowania.

Energia z powietrza

Obecnie na świecie 95 proc. magazynowanej energii przypada na elektrownie szczytowo-pompowe, ale nie wszędzie istnieje możliwość budowy takich instalacji.

Jedną z alternatyw jest magazynowanie energii w postaci sprężonego powietrza. Jak je zgromadzić? Jedną z odpowiedzi jest technologia CAES (Compressed Air Energy Storage), wykorzystująca w roli zbiorników podziemne jaskinie albo szyby nieczynnych kopalni. Instalacja tego typu została niedawno uruchomiona przez Hydrostor w Kanadzie.

Hydrostor Nadziemna część instalacji zbudowanej w Kanadzie Źródło: Hydrostor

Zbiornik ze stałym ciśnieniem

Kalifornijska instalacja ma być znacznie większa a jednocześnie znacznie efektywniejsza. Firma Hydrostor zapewnia że będzie to możliwe dzięki rozwiązaniu o nazwie A-CAES (Advanced Compressed Air Energy Storage).

W tym przypadku powietrze również jest wtłaczane do podziemnych zbiorników, ale powstające podczas sprężania ciepło jest dodatkowo przechwytywane i magazynowane.

How Hydrostor Is Enabling The Energy Transition (2021)

Jego rolą jest podgrzanie powietrza dostarczanego do turbin, co ma zwiększyć efektywność całego systemu. Kolejną innowacją jest utrzymywanie w zbiornikach stałego ciśnienia, co jest możliwe za sprawą zastosowania zbiornika wyrównawczego z wodą, wtłaczaną do głównego zbiornika w czasie wypuszczania z niego powietrza.

Sprężone powietrze lepsze od baterii

W rezultacie proponowana przez Hydrostor instalacja ma być rozwiązaniem znacznie wydajniejszym zarówno od zwykłych zbiorników sprężonego powietrza, jak również – także budowanych w Kalifornii – wielkich magazynów bateryjnych.

W ich przypadku maksymalna moc ma być dostępna jedynie przez 1-4 godzin. Instalacja Hydrostor ma zapewnić maksymalną moc przez 8-12 godzin, a zarazem oferować żywotność sięgającą nawet 50 lat.