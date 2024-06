Największa katastrofa w historii. Samolot był jak tykająca bomba

Należący do japońskich linii lotniczych Japan Airlines Boeing 747 zakończył na lotnisku Haneda w Tokio niedługo po godzinie 17:15 swój czwarty lot, który realizował w poniedziałek 12 sierpnia 1985 r. Po niespełna godzinie obsługa przygotowała odrzutowiec do startu, nastąpiła też wymiana załogi.

Maszyna z kapitanem Kasami Takahama na czele i drugim pilotem Yutaka Sasaki ruszyła z Tokio do oddalonej o 450 km Osaki – o godzinie 18:12 samolot był już w powietrzu. Po 12 minutach od startu pojawiły się pierwsze sygnały, które zwiastowały nadchodzącą katastrofę jumbo-jeta z 524 osobami na pokładzie.

O godzinie 18:24 kapitan Takahama słyszy stłumiony huk. – Coś wybuchło – stwierdził. Po chwili w kabinie pojawił się alarm sygnalizujący dehermetyzację i dekompresję. Piloci skierowali pierwsze podejrzenia wobec drzwi podwozia – uznali, że zostały wyrwane. W kolejnej minucie samolot zaczął nadawać kod transpondera 7700 – dla kontrolerów w Tokio oznaczało to, że nastąpiła krytyczna sytuacja. Japoński Boeing 747 zaczął tracić sterowność.

– Odpadły drzwi R5 – mówił o godzinie 18:33 inżynier pokładowy Hiroshi Fukuda. Po katastrofie zespół odpowiedzialny za badanie wypadku dokładnie przeanalizuje to stwierdzenie i ustali, że wspomniane przez inżyniera drzwi wciąż były zespolone z wrakiem, w związku z czym nie mogły odpaść. Tym samym obalono teorię, że to one wywołały dekompresję kabiny. Przyczyną katastrofy była awaria zupełnie innego elementu.