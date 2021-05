Największa góra lodowa świata. Kolizja z nią groziłaby katastrofą

Na razie nic nie wskazuje na to, by A-76 była zagrożeniem. Góra lodowa jest jednak monitorowana przez naukowców, ponieważ na tym etapie nie da się przewidzieć, jakim kursem podąży i czy w przyszłości się to nie zmieni. Warto przypomnieć, że inna wielka góra lodowa dryfowała przez prawie 20 lat, stanowiąc zagrożenie dla żeglarzy.