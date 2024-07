Najsuchsze miejsce na świecie. "Kryje w sobie skarb"

W tym roku pustynny krajobraz ubarwiły dwa gatunki kwiatów: jaskrawo fioletowy Cistánthe grandiflora oraz biały Nolana baccata. Roślinność pojawiła się na obszarze obejmującym 300-400 km kwadratowych. César Pizarro zajmujący się ochroną różnorodności biologicznej na pustyni Atakama zwraca jednak uwagę, że niezwykłego widowiska można spodziewać się w przyszłości w okresie od września do października. Wtedy to z powodu zimnych deszczów rośliny kwitną na powierzchni nawet 15 tys. km kwadratowych. Jest ich wtedy ponad 200 różnych gatunków.

Wiele zależy więc od nadchodzących tygodni – czytamy. Jeśli pojawią się kolejne opady, wzrośnie wilgotność powietrza i będzie wyższa od standardowej. Może to przyczynić się do ponownego rozkwitu dwóch gatunków roślin Cistánthe grandiflora oraz Nolana baccata w nadchodzącym wrześniu. Prognozy uczonych zakładają jednak, że tak się nie stanie. Nie można więc wykluczyć, że kwitnące teraz rośliny będą prawdopodobnie ostatnimi, jakie będzie można zobaczyć w trwającej dekadzie.

Wprawdzie rośliny kwitnące na pustyni Atakama mają mechanizm samozapylenia, jednak ten aktywuje się, kiedy w danym roku nie pojawi się zapylacz. Uruchamia się więc późno w czasie kwitnienia. Niewiadomą dla naukowców jest to, co się wydarzy, jeśli oddzielenie owadów (zapylaczy) na skutek anomalii będzie utrzymywać się przez dłuższy czas. Wraz ze zmianą klimatu takie anomalie mogą stać się częstsze, a to oznacza, że rośliny nie będą się rozmnażać. To z kolei sprawiłoby, że pustynia byłaby o wiele mniej różnorodna, pozostawiając tym samym miejsce dla kolejnych gatunków inwazyjnych.