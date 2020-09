Najstarszy operator drona w Polsce. Pan Michał ma 89 lat i uwielbia nowe technologie

Pan Michał skończył 89 lat i nie zamierza przechodzić na "technologiczną" emeryturę. "Człowiek inspiracja", jak mówią o nim wnuki, jest najstarszym operatorem drona w Polsce. Sympatyczny senior jest idealnym przykładem na to, że na naukę nigdy nie jest za późno.

- Jak myślicie, ile lat ma prawdopodobnie najstarszy aktywnie użytkujący drona operator w Polsce? A być może i na świecie? 75? 80 lat? - pytają Joanna i Adrian, autorzy kanału podróżniczego "Pan i Pani Spakowani". Choć i taki wiek zrobiłby na niejednym miłośniku nowych technologii ogromne wrażenie, to w tym przypadku możemy mówić o absolutnym rekordzie. Pan Michał Kolasiński ma ponad 89 lat i nawet nie rozważa przejścia na "technologiczną" emeryturę. Bardzo nas to cieszy, bo to czym się zajmuje, może udowodnić jego rówieśnikom, że nigdy nie jest za późno na naukę i poznawanie nowych rzeczy.

- Moim głównym hobby jest w tej chwili dron. Motywacją do uczenia się nowych rzeczy jest strach przed zanikiem mózgu - mówi pan Michał. - Muszę niestety stwierdzić, że w moim wieku, ani znacznie młodszych osób nie znam, które by latały dronem. Nie mam więc równolatków, z którymi o lataniu dronem mógłbym podyskutować - dodaje.

Jak widać, brak rówieśników, którzy łączyliby z sympatycznym seniorem te same pasje, nie demotywuje Pana Michała. Wręcz przeciwnie, daje mu siłę do tego, aby udowadniać, że drzwi do nowych technologii otwarte są dla wszystkich, niezależnie od wieku. Poniżej możecie zobaczyć niezwykły materiał wideo, w którym charyzmatyczny 89-latek opowiada o swoim zamiłowaniu do latania dronem, a także prezentuje swoje umiejętności.

Najstarszy operator drona NA ŚWIECIE !? \| 4K

"Nie boję się nowych technologii"

W dzisiejszych czasach, coraz trudniej znaleźć seniorów, którzy są otwarci na błyskawiczne tempo rozwoju techniki. Do tej grupy z pewnością nie należy pan Michał, który przyznaje, że nowych technologii się nie obawia, wręcz przeciwnie, wyczekuje premier kolejnych nowoczesnych urządzeń.

- Zainteresowanie dronem jest naturalną koleją rzeczy w moim utrwalaniu wydarzeń fotografią, a w późniejszy latach filmem. Robiłem zdjęcia od 1947 roku, dwuobiektywową lustrzanką - zdradza pan Michał. Senior zwraca szczególną uwagę na to, jak ważnym w dzisiejszych czasach jest robienie zdjęć. - Należy to robić, choćby po to, aby z naszych czasów na przyszłość coś zostało - wyjaśnia.

YouTube Pan Michał ma 89 lat i jest najstarszym operatorem drona w Polsce (YouTube)

89-latek przyznaje, że w pilotowaniu drona czuje się absolutnie pewnie i swobodnie, porównując sterowanie urządzeniem do jazdy samochodem. - W moim przypadku, dron służy do ulepszenia opracowywanych przeze mnie dokumentów. Będąc na emeryturze mam dużo czasu i mogę powiedzieć, że zmontowałem do tej pory kilkaset filmów - mówi pan Michał.

"W starym człowieku odzywa się chłopiec"

Sympatyczny dżentelmen zdradza, że najbardziej w pilotowaniu drona podoba mu się uczucie swobody i niezależności, przyznając, że jest to niezwykłe przeżycie emocjonalne. - W starym człowieku odzywa się chłopiec, ponieważ wydaje mu się, że on jednak lata i jest właśnie w tych marzeniach z wieku chłopięcego. Z tego tytułu filmowanie z drona jest fascynujące - zdradza pan Michał.

Senior przyznaje, że nie czuje się za stary stary na naukę, dodając, że jest to znakomity sposób na spędzanie wolnego czasu. - Na uczenie się nigdy nie jest za późno. Uczyć się można i należy, zawsze, jest to jedyna droga do utrzymania umysłu w stanie przydatności - podsumowuje 89-latek.

Jak informują wnuki pana Michała, ich dziadek jest najstarszym operatorem drona w Polsce oraz jednym z najstarszych na świecie. Do tej pory, usłyszeli tylko o jednej osobie w wieku 90 lat z USA, która również czynnie korzysta z nowoczesnego urządzenia.

Panu Michałowi życzymy dużo zdrowia i tego, aby nigdy nie przestawał być ciekawy świata.