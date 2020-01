Najpierw Cyberpunk, teraz Dying Light 2. Polska superprodukcja też przełożona. Na długo

To się musiało stać. "Dying Light 2", zapowiadany na mega ambitny projekt z otwartym światem, nie będzie gotowy na wiosnę. Od miesięcy twórcy nie dostarczali nowych konkretów. I nie dziwię się, że na ogłoszenie wybrali moment tuż pod tym, gdy zrobili to koledzy z CD Projektu.

Emocje były niesamowite, tak jak i sam pokaz. Wielu grom poświęcono raptem parę minut na omówienie - lub po prostu wrzucono ich trailer w cały blok zwiastunów. "Dying Light 2" i Techland dostali znacznie więcej czasu, podczas którego pokazali kluczowe mechaniki w rozgrywce . Pal licho, czy ktoś siedział za kulisami i grał, czy było to pieczołowicie przygotowane nagranie. Robiło wrażenie.

Co prawda premierowy pokaz "Cyberpunka 2077" na koniec tejże konferencji zakasował absolutnie wszystko. "Dying Light 2" oglądałem z bliska 3 miesiące później na Gamescomie w Niemczech. Robi ogromne wrażenie .

Techland pojawił się na nim ponownie. Ponownie w królewskiej oprawie. Chociaż brakuje mu pełnej splendoru otoczki "Cyberpunka 2077" (nie wspominając o braku Keanu Reevesa), nadal szokuje rozmachem. Produkcja wygląda jak groźny rywal dla serii "Far Cry", pod wieloma względami ją przebijająca.

"Dying Light 2" ponownie oglądałem z bliska w Kolonii. Robi na mnie 10x większe wrażenie niż na YouTubie. I... znacznie lepsze od "konkurencyjnego" pokazu "Cyberpunka". Moje wrażenia chyba najlepiej streszcza tytuł mojego tekstu - "Dying Light 2 to najlepsza gra akcji na Gamescomie. Nie mam wątpliwości".

A co dalej? Cisza. O ile w temacie "Cyberpunkowi" ktoś może powiedzieć, że "hype" jest za mocno rozbuchany, tak w temacie "Dying Light 2" milczenie jest wręcz niepokojące. I o ile wiele wskazuje na to, że CD Projekt jest zdeterminowany, żeby dotrzymać premiery 17 września 2020 roku, tak Techland zarzuca kurtyną na hasło "data premiery". Taki manewr raczej jasno wskazuje, że nie mamy co liczyć na wydanie w bieżącym roku.