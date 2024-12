"Najniebezpieczniejsza zabawka świata". Teraz można ją kupić

Zestaw Gilbert U-238 Atomic Energy Laboratory to "najniebezpieczniejsza zabawka świata" - czytamy na portalu Interesting Engineering. Zestaw trafił właśnie na aukcję, która potrwa do 12 grudnia. To iście unikalna zabawka, która jest dziś bardzo rzadka i poszukiwana przez kolekcjonerów. Zanim ją wycofano, sprzedano mniej niż 5 tys. egzemplarzy.