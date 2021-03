WP Tech Poczta TV ONLINE Program TV Menu Wiadomości

Najgroźniejsza broń sił zbrojnych Rosji Rosja jest jednym z czołowych producentów uzbrojenia na świecie. Jakie ciekawe, nietypowe i nowoczesne uzbrojenie wytwarza na potrzeby własnej armii? Su-34 Su-34 Su-34 to rosyjski bombowiec taktyczny, opracowany na bazie myśliwca Su-27. Konstruktorzy zastosowali w nim nietypowe rozwiązanie, umieszczając stanowiska 2-osobowej załogi nie jedno za drugom, ale obok siebie. Kabina załogi jest zabezpieczona przed ostrzałem tytanową "wanną", a 8 ton uzbrojenia może być przenoszone na aż 12 węzłach pod skrzydłami i kadłubem. Co istotne, poza atakami na cele naziemne, prowadzonymi przy dużej szybkości i małej wysokości lotu, Su-34 ma także możliwość prowadzenia walki powietrznej. Ten - potencjalnie - bardzo nowoczesny i groźny samolot ma jednak sporego pecha. Sama produkcja pierwszej serii maszyn ujawniła poważne problemy z organizacją pracy i jakością wykonania. Pierwsze lata służby ujawniły także wadliwe działanie kluczowych elementów systemu bojowego, jak radar czy układ nawigacyjny. T-15 Armata T-15 Armata Podstawowym wyposażeniem rosyjskich wojsk zmechanizowanych są przestarzałe bojowe wozy piechoty BMP-1 (używane także w Polsce) i BMP-2. To lekkie i słabo opancerzone pojazdy. Nowa rosyjska konstrukcja jest całkowicie inna. Ciężki bojowy wóz piechoty T-15 wykorzystuje podwozie "Armata" - modułową konstrukcję, stanowiącą bazę dla budowy szeregu pojazdaów bjowych nowej generacji, w tym bojowych wozów piechoty i czołgów. T-15 waży 48 ton - to więcej, niż czołgi T-90, zabiera 9 żołnierzy, a poza grubym pancerzem jest chroniony przez aktywny system Afganit. Jego zadaniem jest wykrywanie wystrzelonych pocisków i niszczenie ich w locie, zanim zdążą uderzyć w pancerz. Podstawową przeszkodą w masowym wykorzystaniu tego sprzętu jest jego wysoka cena, wpływająca na tempo modernizacji rosyjskich jednostek. T-14 Armata Alpha Coders T-14 Armata Źródło: Alpha Coders Rosyjski czołg nowej generacji zasłynał tym, że zepsuł się podczas pierwszej, publicznej prezentacji podczas defilady w Moskwie. Nie zmienia to faktu, że jest to konstrukcja, która zrywa z dotychczasową filozofią projektowania rosyjskich czołgów. Konstruktorzy nie dążyli tym razem do minimalizacji wagi - czołg jest solidnie opancerzony i cięższy od wcześniejszych modeli. Od większości innych czołgów wyróżnia go także rozwiązanie w postaci bezzałogowej wieży. Dzięki temu cała załoga przebywa w dobrze zabezpieczonym kadłubie, chronionym nie tylko mocą pancerza, ale także dzięki aktywnemu systemowi ochrony. Ten, podobnie jak w przypadku wozu piechoty T-15, bazuje na modułowym podwoziu Armata, opracowanym z myślą o budowie całej serii nowych pojazdów pancernych. AK-12 Wikimedia Commons, Nickel nitride, Lic. CC0 1.0 AK-12 Źródło: Wikimedia Commons, Nickel nitride, Lic. CC0 1.0 Myślisz: rosyjska broń. Mówisz: kałasznikow. Skojarzenie, zapoczątkowane pond pół wieku temu przez Michaiła Kałasznikowa ma się nadzwyczaj dobrze, a sama broń zawędrowała nawet na flagi państwowe. Warto przy tym pamiętać, że prawdopodobnie najsłynniejszy AK-47 tak naprawdę nigdy nie istniał. To oznaczenie jednego z prototypów, a w ZSRR nie produkowano broni o takiej nazwie. Kałasznikow jest jednak wciąż modernizowany, a jego najnowsza wersja, AK-12. została niedawno przyjęta na uzbrojenie rosyjskiego wojska. Broń charakteryzuje się modułową konstrukcją, dzięki której docelowo powstanie około 20 typów uzbrojenia, dostosowanego do strzelania trzema różnymi typami amunicji. Ka-52 Wikimedia Commons, Alex Beltyukov, Lic. CC BY-SA 3.0 Ka-52 Źródło: Wikimedia Commons, Alex Beltyukov, Lic. CC BY-SA 3.0 Rosyjski śmigłowiec szturmowy to maszyna, bazująca na wcześniejszym modelu Ka-50. W śmigłowcu zastosowano wiele nietypowych i innowacyjnych rozwiązań. W oczy rzuca się układ współosiowych, przeciwbieżnych wirników, zastosowanych zamiast klasycznego rozwiązania z wirnikiem głównym i ogonowym. Dzięki temu maszyna jest krótsza, potrzebuje mniej miejsca do lądowania, a do tego nie posiada wrażliwego elementu w postaci wirnika ogonowego. Atuty te zostały okpione większym stopniem komplikacji układu przeniesienia napędu. Wyjątkowe są także katapultowane fotele załogi - na moment przed ich wystrzeleniem odstrzeliwane są łopaty wirnika, dzięki czemu załoga może bezpiecznie opuścić uszkodzoną maszynę. W porównaniu z Ka-50, Ka-52 ma bogatsze wyposażenie awioniczne, pozwalające na działanie w zróżnicowanych warunkach i dowodzenie grupą innych śmigłowców. Maszyna ma także możliwość podjęcia walki powietrznej. P-800 Oniks P-800 Oniks P-800 Oniks to przeciwokrętowy pocisk manewrujący, charakteryzujący się bardzo dużą prędkością lotu, sięgającą Mach 2,5. Oniks został dostosowany do wystrzeliwania zarówno z wyrzutni lądowych, okrętowych, jak i z samolotów. Istnieje również wersja wystrzeliwana z zanurzonych okrętów podwodnych. Zasięg pocisku zależy od rodzaju celu i profilu lotu. Może sięgać nawet ponad 300 kilometrów. Podczas działań rosyjskiego kontyngentu w Syrii, Oniksy zostały użyte także przeciwko celom lądowym. RS-24 Jars Wikimedia Commons, Vitaly V. Kuzmin, Lic. CC BY-SA 4.0 Wyrzutnia RS-24 Jars Źródło: Wikimedia Commons, Vitaly V. Kuzmin, Lic. CC BY-SA 4.0 Jednym z atutów rosyjskich wojsk rakietowych są międzykontynentalne pociski balistyczne, wystrzeliwane z mobilnych wyrzutni, umieszczonych na ciężkich, wieloosiowych podwoziach. Obok pocisków RS-12M1 Topol-M na wyposażeniu rosyjskich wojsk znajdują się także nowocześniejsze pociski RS-24 Jars. Przy długości i wadze sięgającej 50 ton, pocisk RS-24 może osiągnąć cel oddalony nawet o 11 tys. kilometrów. Pocisk jest przy tym wyposażony w głowicę MIRV, zawierającą kilka mniejszych głowic jądrowych, z których każda może razić inny cel. Obok wariantu na podwoziu kołowym, Rosjanie opracowali także wersję kolejową, która jednak nie weszła do produkcji. TOS-1 Ministerstwo Obrony Federacji Rosyjskiej TOS-1 Buratino Źródło: Ministerstwo Obrony Federacji Rosyjskiej Ten rakietowy system artyleryjski został umieszczony na podwoziu czołgu. Wysoka mobilność i opancerzenie pozwalają mu na zapewnianie bezpośredniego wsparcia walczącym oddziałom. TOS-1 ma bardzo dużą siłę ognia - w zależności od wersji jest wyposażony w 30- lub 24-prowadnicową wyrzutnię, a wystrzelenie wszystkich rakiet zajmuje od 6 do 12 sekund. Atutem tej broni jest także krótki czas potrzebny od zajęcia pozycji do otwarcia ognia - wystarczy na to zaledwie 90 sekund. 