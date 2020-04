Najdłuższe stworzenie na świecie. Zauważone u wybrzeży Australii [WIDEO]

Dziwne stworzenie z dna oceanu

Okazało się, że jest to syfonofor mierzący około 47 metrów, czyli głębinowy drapieżnik złożony z wielu małych organizmów nazywanych zooidami. Małe osobniki klonują się i żyją w tworzonych koloniach, pełniąc różne funkcje. Część z nich czerwone przynęty, inne macki, które pozwalają na łapanie pożywienia.

Wielomilionowa kolonia

Uznaje się, że syfonofor to jedno stworzenie, ale przyglądając mu się bliżej, można zauważyć, jak skomplikowana jest jego budowa. Taka kolonia musi składać się z milionów zooidów, które współpracują ze sobą w poszukiwaniu jedzenia, a następnie dzielą zdobytym pokarmem. Jest to możliwe za sprawą trzonu, który łączy je ze sobą. To wzdłuż niego przesyłane są składniki odżywcze, ale i sygnały nerwowe.