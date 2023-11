Nagle wyłoniła się spod wody. Jej zdjęcia szybko obiegły świat

Według Japońskiej Agencji Meteorologicznej podobne erupcje miały miejsce na tym obszarze w okresie od lipca do grudnia 2022 r., a także w czerwcu br. Setsuya Nakada, emerytowany profesor wulkanologii na Uniwersytecie Tokijskim w rozmowie z serwisem The Japan Times wyjaśnił, że była to erupcja freatomagmatyczna. Oznacza to, że doszło do interakcji między uwalnianą magmą a wodą. Magma schładzała się i krzepła pod jej powierzchnią, tworząc skałę, która następnie wyłoniła się na powierzchnię.