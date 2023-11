Nadszedł czas Mroźnego Księżyca. Zjawisko obejmie całą Polskę

W poniedziałek, 27 listopada Księżyc osiągnie pełnię. To dlatego jest obecnie tak jasny, a nawet niepokojąco duży. Zjawisko to potrwa kilka dni. Ze względu na aurę bywa nazywane jest Mroźnym Księżycem, ale także Księżycem Bobrów.

Maksimum listopadowej pełni Księżyca nastąpi w poniedziałek, o godzinie 10.16. W tym momencie jego tarcza będzie w stu procentach oświetlona. Zjawisko to powtarza się co 28 dni, ale tym razem w Polsce może wypaść szczególnie spektakularnie. Wiele zależy od zachmurzenia, ale mamy szanse podziwiać je aż przez trzy dni.

Księżyc w pełni w niedzielę, 26 listopada

W niedzielę, 26 listopada, Księżyc widoczny będzie przez całą noc. Jeśli pogoda dopisze, zobaczymy go jeszcze przed zmrokiem. Górować będzie tuż przed 23.00 i zniknie z nieboskłonu dopiero w poniedziałkowy poranek.

W tym czasie widoczne będzie około 99% jego tarczy. Chociaż do maksymalnej jasności Księżyc dopiero dąży, to już tej nocy postrzegać go będziemy w fazie spektakularnej pełni. Będzie nie tylko bardzo jasny, ale zbliży się do Ziemi na odległość 378 518 km. Wyraźnie zdominuje swoje otoczenie, a obserwującym go podczas wchodu lub zachodu może wydać się nietypowo duży.

Mroźny Księżyc w poniedziałek, 27 listopada

Jeszcze lepszą okazją do podziwiania Mroźnego Księżyca będzie poniedziałek. Tego wieczoru jego tarcza widoczna będzie w niemal 100 %. Jeśli będzie towarzyszyć jej bezchmurne niebo, Księżyc może być nam trudno zignorować.

W tym czasie ziemski satelita zbliży się do Ziemi na odległość 383 312 km. Na przyjrzenie się jasnej stronie Księżyca mamy czas do wtorkowego poranka. Znajdziemy go na niebie w poniedziałek już po 15.00, a momentu górowania możemy spodziewać się około północy.

Pełnia Księżyca we wtorek, 28 listopada

Ostatnim, ale równie dobrym czasem na podziwianie pełni Mroźnego Księżyca będzie noc z wtorku na środę. Ziemski satelita nabierze odrobinę cienia, ale nadal jego tarcza pozostanie widoczna w 99 %.

Księżyc znajdzie się też w odległości 388 125 km od Ziemi. To bliżej niż poprzedniej nocy, ale i o kilka tysięcy kilometrów bliżej niż średni dystans. Oczekiwać jego wschodu możemy około 15.40 i zabawi on na naszym niebie aż do środowego poranka. Moment górowania osiągnąć powinien około północy.

Katarzyna Rutkowska, dziennikarka Wirtualnej Polski