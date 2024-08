Naczynia krwionośne z drukarki 3D. To nie sci‑fi tylko rzeczywistość

Hodowla funkcjonalnych ludzkich organów poza ciałem Świętym Graalem medycyny transplantacyjnej – zwracają uwagę naukowcy z harwardzkich: Wyss Institute for Biologically Inspired Engineering oraz John A. Paulson School of Engineering and Applied Science (USA). Na łamach pisma "Advanced Materials" donieśli właśnie o dużym kroku w stronę osiągnięcia tego "Graala".