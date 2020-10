Na wojnie w Górskim Karabachu najlepiej wyjdą Turcy? Ukraina i Serbia chętne na drony Bayraktar TB2

Ministerstwo Obrony Azerbejdżanu regularnie publikuje propagandowe nagrania w serwisie YouTube oraz w mediach społecznościowych. Przedstawiają one sukcesy w starciach z wojskami Armenii. Spora część z nich pokazuje skuteczność bezzałogowych statków powietrznych. Azerbejdżan posiada jedynie jeden rodzaj takich maszyn. Są to tureckie Bayraktar TB2.

Wojna o Górski Karabach okazuje się żyłą złota dla tureckiej spółki zbrojeniowej Baykar Defence

Czym właściwie jest Bayraktar TB2 i co go wyróżnia spośród innych maszyn?

Historia powstania dronów Bayraktar TB2 zaczyna się od amerykańskiego zakazu eksportu uzbrojonych bezzałogowych statków powietrznych do Turcji. Został wprowadzony ze względu na obawy o wykorzystywanie tych śmiercionośnych maszyn do walki z Kurdami. Turkowie postanowili więc stworzyć swoją maszynę, a jej rozwój przypisuje się w dużej mierze Selçukowi Bayraktarowi, byłemu studentowi MIT.

Bayraktar TB2 to wojskowy bezzałogowy statek powietrzny należący do klasy MALE, co oznacza drony "średniej wysokości dalekiego zasięgu". Maszyna jest rekordzistą w swojej grupie. Według danych producenta, może lecieć bez przerwy nawet przez 27 godzin oraz wznosić się na wysokość nawet 8 tysięcy metrów. TB2 ma 6,5 metra długości, 12 metrów rozpiętości skrzydeł, a jego prędkość przelotowa wynosi 130 km/h, przy czym maksymalna to nawet 220 km/h.