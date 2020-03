Myśliwy czyścił broń. Postrzelił się w głowę

Nieszczęśliwy wypadek zdarzył się we wsi Podolin nieopodal Piotrkowa Trybunalskiego. Doświadczony myśliwy czyścił nierozładowaną broń w swoim domu. Postrzelił się w głowę. Mężczyzna zginął na miejscu.

Do wypadku doszło w środę około godziny 13.00. Doświadczony myśliwy czyścił sztucer, który wykorzystuje się w polowaniach na duże zwierzęta. Broń była nierozładowana. W trakcie czyszczenia wystrzeliła i nieszczęśliwie trafiła go w głowę. Był to jeden strzał, który pozbawił 61-letniego mężczyznę życia. Zginął na miejscu.