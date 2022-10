Myśliwiec "Bohatera Ukrainy"? Rozbity MiG-29 znaleziony niedaleko Winnicy

Z najnowszych doniesień wynika, że wrak myśliwca MiG-29 posiadający niebiesko-żółte malowanie w stylu grupy pokazowej "Ukraińskie Sokoły", który znaleziono w okolicy Winnicy, to niemalże na pewno maszyna pilotowana przez bohaterskiego pilota. Serwis Lotnictwo na swoim koniec na Facebooku zaznaczył, że myśliwiec "prawdopodobnie po okresie składowania został przywrócony do stanu lotnego po wybuchu wojny".

MiG-29 (w kodzie NATO Fulcrum) to radziecki myśliwiec frontowy, opracowany przez biuro konstrukcyjne MiG-a i cały czas eksploatowane przez Ukraińców. Jak już informowaliśmy, są one przeznaczone do niszczenia celów powietrznych i naziemnych, ale ze względu na niewielki zasięg wykorzystuje się je głównie do walki blisko frontu i własnych sił. Te maszyny mogą poruszać się z maksymalną prędkością 2,3 Ma, a ich podstawowe uzbrojenie stanowi działko lotnicze GSz-30-1 kal. 30 mm na 150 sztuk amunicji.