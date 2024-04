Morze wyrzuciło go na brzeg. Fragment broni Rosjan?

Cytowane przez ukraińskie media źródła zaznajomione ze śledztwem podają, że w wyniku oględzin udało się dość szybko ustalić, o jakim sprzęcie mowa. Rumuńscy specjaliście uznali, że jest to dawna łódź poszukiwawczo-ratownicza o wadze ok. 3 ton, która została przerobiona na improwizowanego drona morskiego typu kamikadze posiadającego stosunkowo proste systemy nawigacji i zagłuszania oraz miejsce na przymocowanie ładunków wybuchowych.

Wśród znanych tego typu konstrukcji Ukraińców są przede wszystkim drony Sea Baby. Początkowo były przystosowane do przenoszenia ładunków wybuchowych o masie ok. 200 kg i ok. 400 kg, zmodernizowane wersje mieszą nawet 850 kg materiałów wybuchowych. Rozwijane są też drony MAGURA V5 (ang. Maritime Autonomous Guard Unmanned Robotic Apparatus), które są w stanie rozwijać prędkość do 78 km/h i przenosić ok. 200 kg obciążenia bojowego.