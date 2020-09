MON: Wojsko Polskie otrzyma nowe rosomaki i tysiące sztuk amunicji

- Do Wojska Polskiego trafi amunicja przeznaczona do armat, armatohaubic i do haubic. Chcę podkreślić, że chociażby w ubiegłym roku ponad 60% zamówień Ministerstwa Obrony Narodowej było kierowanych do polskiego przemysłu zbrojeniowego, a w liczbach bezwzględnych to 6,8 mld zł, a więc praktycznie podwojenie wielkości zamówień sprzed lat – komentował szef resortu Mariusz Błaszczak po podpisaniu umów na dostawy sprzętu dla wojska.